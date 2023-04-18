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Купить квартиру в Жер, Франция

Ош
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4 объекта найдено
Квартира 5 спаленв Juilles, Франция
Квартира 5 спален
Juilles, Франция
10 Количество комнат 438 м²
Цена по запросу
Квартира 2 комнатыв Ош, Франция
Квартира 2 комнаты
Ош, Франция
2 Количество комнат 61 м²
€ 270,000
Sainto Vista Nichée au coeur du village de Saint-Orens-de-Gameville, la résidence Sainto Vis…
Квартира 2 комнатыв Ош, Франция
Квартира 2 комнаты
Ош, Франция
2 Количество комнат 66 м²
€ 315,000
Sainto Vista Nichée au coeur du village de Saint-Orens-de-Gameville, la résidence Sainto Vis…
Квартира 2 комнатыв Ош, Франция
Квартира 2 комнаты
Ош, Франция
2 Количество комнат 62 м²
€ 290,000
Sainto Vista Nichée au coeur du village de Saint-Orens-de-Gameville, la résidence Sainto Vis…

Параметры недвижимости в Жер, Франция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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