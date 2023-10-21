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Виллы в Французские Альпы, Франция

Вилла В архив
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8 объектов найдено
Вилла в Женевское Озеро, Франция
Вилла
Женевское Озеро, Франция
Площадь 550 м²
Франция Регион Рона-Альпы Женевское озеро Вилла с пляжем Очен…
€7,40 млн
Вилла в Женевское Озеро, Франция
Вилла
Женевское Озеро, Франция
Площадь 480 м²
Франция Женевское озеро Вилла на берегу Женевского озера Соврем…
€4,50 млн
Вилла в Женевское Озеро, Франция
Вилла
Женевское Озеро, Франция
Площадь 486 м²
Франция Женевское озеро Вилла с видом на Монблан Соврем…
€2,20 млн
Вилла с сауной, с пирсом в Женевское Озеро, Франция
Вилла с сауной, с пирсом
Женевское Озеро, Франция
Площадь 400 м²
Франция Женевское озеро Вилла в закрытой резиденции …
€1,98 млн
Вилла 6 комнат с террасой, с кредитом / ипотекой в Женевское Озеро, Франция
Вилла 6 комнат с террасой, с кредитом / ипотекой
Женевское Озеро, Франция
Комнаты 6
Площадь 300 м²
 Франция Верхняя Савойя, Рона-Альпы Шен-Сюр-Леман Современная вилла…
€2,80 млн
Вилла в Женевское Озеро, Франция
Вилла
Женевское Озеро, Франция
Площадь 450 м²
Франция Женевское озеро Вилла рядом с Женевой Современн…
€2,65 млн
Вилла с лифтом, с сауной в Женевское Озеро, Франция
Вилла с лифтом, с сауной
Женевское Озеро, Франция
Площадь 860 м²
Франция Верхняя Савойя, Рона-Альпы Элегантная вилла на Женевском озере…
€7,50 млн
Вилла с сауной в Женевское Озеро, Франция
Вилла с сауной
Женевское Озеро, Франция
Площадь 2 000 м²
Франция Женевское озеро Вилла люкс - Дача Джентльмена Скром…
€16,00 млн

Параметры недвижимости в Французские Альпы, Франция

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с бассейном
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