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Шале в Французские Альпы, Франция

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4 объекта найдено
Шале с сауной в Межев, Франция
Шале с сауной
Межев, Франция
Площадь 200 м²
Франция Рона-Альпы г.Межев Новое шале с видом на Монблан …
€4,70 млн
Шале с сауной в Межев, Франция
Шале с сауной
Межев, Франция
Площадь 480 м²
Франция Рона-Альпы г.Межев Шале с отделкой от известного дизайнера …
€9,50 млн
Шале в Межев, Франция
Шале
Межев, Франция
Площадь 330 м²
Франция Рона-Альпы г.Межев Шале в центре Межева Крайн…
€6,80 млн
Шале с лифтом в Межев, Франция
Шале с лифтом
Межев, Франция
Площадь 500 м²
Франция Рона-Альпы г.Межев Шале в самом центре Межева …
€13,00 млн

Параметры недвижимости в Французские Альпы, Франция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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