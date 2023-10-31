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Дома в Эсон, Франция

1 объект найдено
Замок 14 комнат в Les Ulis, Франция
Замок 14 комнат
Les Ulis, Франция
Комнаты 14
Количество этажей 3
"Замок Спящей Красавицы" смотрящийся в зеркальное озеро. Пожалуй один из самых впечатляющ…
€9,40 млн

Параметры недвижимости в Эсон, Франция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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