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Купить квартиру в Эсон, Франция

Palaiseau
20
Bretigny-sur-Orge
19
Massy
1
Квартира В архив
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20 объектов найдено
Квартира 4 комнатыв Massy, Франция
Квартира 4 комнаты
Massy, Франция
4 Количество комнат 76 м²
€ 432,000
Дата сдачи объекта: немедленноРасположенный в первом ряду парка Вильженис, вдоль улицы Жером…
Квартира 3 комнатыв Bretigny-sur-Orge, Франция
Квартира 3 комнаты
Bretigny-sur-Orge, Франция
3 Количество комнат 58 м²
€ 266,500
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2023  В Эпинэ-сюр-Орж, в будущем районе Круа Ронд, компания IC…
Квартира 3 комнатыв Bretigny-sur-Orge, Франция
Квартира 3 комнаты
Bretigny-sur-Orge, Франция
3 Количество комнат 60 м²
€ 276,800
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2023  В Эпинэ-сюр-Орж, в будущем районе Круа Ронд, компания IC…
Квартира 2 комнатыв Bretigny-sur-Orge, Франция
Квартира 2 комнаты
Bretigny-sur-Orge, Франция
2 Количество комнат 41 м²
€ 209,000
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2023  В Эпинэ-сюр-Орж, в будущем районе Круа Ронд, компания IC…
Квартира 2 комнатыв Bretigny-sur-Orge, Франция
Квартира 2 комнаты
Bretigny-sur-Orge, Франция
2 Количество комнат 41 м²
€ 206,000
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2023  В Эпинэ-сюр-Орж, в будущем районе Круа Ронд, компания IC…
Квартира 2 комнатыв Bretigny-sur-Orge, Франция
Квартира 2 комнаты
Bretigny-sur-Orge, Франция
2 Количество комнат 44 м²
€ 232,000
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2023  В Эпинэ-сюр-Орж, в будущем районе Круа Ронд, компания IC…
Квартира 3 комнатыв Bretigny-sur-Orge, Франция
Квартира 3 комнаты
Bretigny-sur-Orge, Франция
3 Количество комнат 59 м²
€ 270,200
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2023  В Эпинэ-сюр-Орж, в будущем районе Круа Ронд, компания IC…
Квартира 3 комнатыв Bretigny-sur-Orge, Франция
Квартира 3 комнаты
Bretigny-sur-Orge, Франция
3 Количество комнат 63 м²
€ 289,800
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2023  В Эпинэ-сюр-Орж, в будущем районе Круа Ронд, компания IC…
Квартира 3 комнатыв Bretigny-sur-Orge, Франция
Квартира 3 комнаты
Bretigny-sur-Orge, Франция
3 Количество комнат 64 м²
€ 288,300
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2023  В Эпинэ-сюр-Орж, в будущем районе Круа Ронд, компания IC…
Квартира 3 комнатыв Bretigny-sur-Orge, Франция
Квартира 3 комнаты
Bretigny-sur-Orge, Франция
3 Количество комнат 64 м²
€ 288,300
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2023  В Эпинэ-сюр-Орж, в будущем районе Круа Ронд, компания IC…
Квартира 3 комнатыв Bretigny-sur-Orge, Франция
Квартира 3 комнаты
Bretigny-sur-Orge, Франция
3 Количество комнат 64 м²
€ 288,900
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2023  В Эпинэ-сюр-Орж, в будущем районе Круа Ронд, компания IC…
Квартира 3 комнатыв Bretigny-sur-Orge, Франция
Квартира 3 комнаты
Bretigny-sur-Orge, Франция
3 Количество комнат 64 м²
€ 295,000
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2023  В Эпинэ-сюр-Орж, в будущем районе Круа Ронд, компания IC…
Квартира 3 комнатыв Bretigny-sur-Orge, Франция
Квартира 3 комнаты
Bretigny-sur-Orge, Франция
3 Количество комнат 64 м²
€ 294,000
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2023  В Эпинэ-сюр-Орж, в будущем районе Круа Ронд, компания IC…
Квартира 3 комнатыв Bretigny-sur-Orge, Франция
Квартира 3 комнаты
Bretigny-sur-Orge, Франция
3 Количество комнат 69 м²
€ 311,600
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2023  В Эпинэ-сюр-Орж, в будущем районе Круа Ронд, компания IC…
Квартира 4 комнатыв Bretigny-sur-Orge, Франция
Квартира 4 комнаты
Bretigny-sur-Orge, Франция
4 Количество комнат 75 м²
€ 346,700
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2023  В Эпинэ-сюр-Орж, в будущем районе Круа Ронд, компания IC…
Квартира 4 комнатыв Bretigny-sur-Orge, Франция
Квартира 4 комнаты
Bretigny-sur-Orge, Франция
4 Количество комнат 78 м²
€ 346,900
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2023  В Эпинэ-сюр-Орж, в будущем районе Круа Ронд, компания IC…
Квартира 4 комнатыв Bretigny-sur-Orge, Франция
Квартира 4 комнаты
Bretigny-sur-Orge, Франция
4 Количество комнат 80 м²
€ 353,100
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2023  В Эпинэ-сюр-Орж, в будущем районе Круа Ронд, компания IC…
Квартира 4 комнатыв Bretigny-sur-Orge, Франция
Квартира 4 комнаты
Bretigny-sur-Orge, Франция
4 Количество комнат 84 м²
€ 379,900
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2023  В Эпинэ-сюр-Орж, в будущем районе Круа Ронд, компания IC…
Квартира 5 комнатв Bretigny-sur-Orge, Франция
Квартира 5 комнат
Bretigny-sur-Orge, Франция
5 Количество комнат 117 м²
€ 486,900
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2023  В Эпинэ-сюр-Орж, в будущем районе Круа Ронд, компания IC…
Квартира 5 комнатв Bretigny-sur-Orge, Франция
Квартира 5 комнат
Bretigny-sur-Orge, Франция
5 Количество комнат 116 м²
€ 483,800
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2023  В Эпинэ-сюр-Орж, в будущем районе Круа Ронд, компания IC…

Параметры недвижимости в Эсон, Франция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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