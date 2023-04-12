Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Франция
  3. Дуплексы

Купить дуплекс с видом на море во Франции

Дуплекс В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Вилла 6 спаленв Мужен, Франция
Вилла 6 спален
Мужен, Франция
255 м²
€ 1,952,212
Located in a closed domain, this charming renovated property from the middle of the 19th cen…
Квартира 4 комнатыв Уа, Франция
Квартира 4 комнаты
Уа, Франция
4 Количество комнат 91 м²
€ 490,421
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2023    БЕЛЛЬ ОЛЬ Идиллическая обстановка, великолепный остров…
Квартира 2 спальнив Париж, Франция
Квартира 2 спальни
Париж, Франция
140 м²
€ 1,175,377
Симпатичные апартаменты находятся в пригороде Парижа, а именно в Нёйи-сюр-Сен, по соседству…
Квартира 2 комнатыв Gournay-sur-Marne, Франция
Квартира 2 комнаты
Gournay-sur-Marne, Франция
2 Количество комнат 69 м²
€ 320,870
Le Majestic GRAND LANCEMENT COMMERCIAL le 27-28 NOVEMBRE 2021 à Chelles !* Sepimo vous prése…
Вилла 4 спальнив La Garde-Freinet, Франция
Вилла 4 спальни
La Garde-Freinet, Франция
1 ванных комнат 200 м²
€ 1,067,142
Красивая собственность на 2500 м ² земли с прекрасным видом на деревню и в нескольких минута…
Дом 3 спальнив Bagneres-de-Luchon, Франция
Дом 3 спальни
Bagneres-de-Luchon, Франция
5 Количество комнат 85 м²
Цена по запросу
Квартирав Bois-Colombes, Франция
Квартира
Bois-Colombes, Франция
30 м²
€ 300,816
Le 18 ASNIÈRES-SUR-SEINE (92) Le 18 Découvrez notre nouvelle réalisation à taille humaine, L…
Квартира 3 комнатыв Бордо, Франция
Квартира 3 комнаты
Бордо, Франция
3 Количество комнат 66 м²
€ 263,898
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2023  Архитектурный облик апартаментов отличается редкой элега…
Вилла 5 спаленв Франция, Франция
Вилла 5 спален
Франция, Франция
4 ванных комнат 1 000 м²
€ 1,890,000
Загородное поместье 118 гектар, расположено посреди природы и леса, в тихом уединенном месте…
Квартира 4 комнатыв Сен-Лоран-дю-Вар, Франция
Квартира 4 комнаты
Сен-Лоран-дю-Вар, Франция
4 Количество комнат 93 м²
€ 697,346
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2023 Откройте для себя нашу новую резиденцию ""LE DOMAINE DE S…
Вилла 3 спальнив Гримо, Франция
Вилла 3 спальни
Гримо, Франция
134 м²
€ 862,605
New program of only three villas, ideally located close to the village. Independent villas w…
Квартира 4 комнатыв Antony, Франция
Квартира 4 комнаты
Antony, Франция
4 Количество комнат 84 м²
€ 582,489
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2024 В Шатене-Малабри, в новом эко-районе Ла Валле напрот…

Параметры недвижимости во Франции

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти