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Купить недвижимость с видом на море в Draguignan, Франция

Сен-Рафаэль
4
Рокбрюн-сюр-Аржан
2
Фрежюс
1
1 объект найдено
Вилла 5 спаленв Сен-Тропе, Франция
Вилла 5 спален
Сен-Тропе, Франция
450 м²
€ 29,000,000
Эта потрясающая вилла находится в престижном охраняемом жилом комплексе неподалеку от пляжей…

Параметры недвижимости в Draguignan, Франция

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