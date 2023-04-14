Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Франция
  3. Метрополия Франции
  4. Вар
  5. Draguignan
  6. Пентхаусы

Купить пентхаус в Draguignan, Франция

Пентхаус В архив
Очистить
1 объект найдено
Пентхаус 3 спальнив Сент-Максим, Франция
Пентхаус 3 спальни
Сент-Максим, Франция
107 м²
€ 1,295,000
Этот великолепный пентхаус с террасой на крыше 196 м ² на четвертом этаже резиденции в центр…

Параметры недвижимости в Draguignan, Франция

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти