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Виллы в Дордонь, Франция

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1 объект найдено
Вилла 6 спален в Saint-Raphael, Франция
Вилла 6 спален
Saint-Raphael, Франция
700 м²
€ 14,000,000
Замечательное имущество, которое было построено в начале 20-го. Век и полностью отремонтиров…

Параметры недвижимости в Дордонь, Франция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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