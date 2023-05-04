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Жильё в Дордонь, Франция

2 объекта найдено
Вилла 6 спален в Saint-Raphael, Франция
Вилла 6 спален
Saint-Raphael, Франция
700 м²
€ 14,000,000
Замечательное имущество, которое было построено в начале 20-го. Век и полностью отремонтиров…
Замок 6 спален в Riberac, Франция
Замок 6 спален
Riberac, Франция
14 Количество комнат
Цена по запросу
В регионе Перигор, одном из живописнейших мест южной Франции, известный своими многочисленны…

Параметры недвижимости в Дордонь, Франция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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