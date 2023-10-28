Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Франция
  4. Digne-les-Bains
  5. Замки

Замки в Digne-les-Bains, Франция

Замок В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Вилла 4 спальни в Сент-Максим, Франция
Вилла 4 спальни
Сент-Максим, Франция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 252 м²
Unique in Sainte Maxime: you can now live very exclusively in a new villa just 200 met…
€3,09 млн
Квартира 3 спальни в Ницца, Франция
Квартира 3 спальни
Ницца, Франция
Количество спален 3
Площадь 125 м²
Расположенный в Мон-Бороне, одном из самых престижных и востребованных районов Ниццы, красив…
€2,39 млн
Квартира 4 комнаты в Antony, Франция
Квартира 4 комнаты
Antony, Франция
Комнаты 4
Площадь 97 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2024 В Шатене-Малабри, в новом эко-районе Ла Валле напротив па…
€668,401
Квартира 3 комнаты в Casson, Франция
Квартира 3 комнаты
Casson, Франция
Комнаты 3
Площадь 63 м²
Дата сдачи объекта: 1 квартал 2024  Расположенный на юго-западе Нанта, в непрерывном творчес…
€368,562
Квартира 3 комнаты в Caen, Франция
Квартира 3 комнаты
Caen, Франция
Комнаты 3
Площадь 64 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023  Кан, традиционный и современный, Жить в Каене - значит у…
€238,177
Вилла 4 спальни с мебелью, с гаражом, у моря в Орибо-сюр-Сьянь, Франция
Вилла 4 спальни с мебелью, с гаражом, у моря
Орибо-сюр-Сьянь, Франция
Количество спален 4
Площадь 215 м²
Великолепная вилла расположена в спокойном районе, неподалеку от Орибо сюр Сиань, Лазурный …
€838,923
Квартира 4 комнаты в Париж, Франция
Квартира 4 комнаты
Париж, Франция
Комнаты 4
Площадь 82 м²
Дата сдачи объекта: 1 квартал 2024  У подножия станции парижского метро (остановка Bibliothè…
€993,752
Квартира 4 комнаты в Gex, Франция
Квартира 4 комнаты
Gex, Франция
Комнаты 4
Площадь 92 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2023 Откройте для себя наш новый роскошный комплекс ""LE MAGNI…
€465,527
Квартира 3 комнаты в Ars-sur-Formans, Франция
Квартира 3 комнаты
Ars-sur-Formans, Франция
Комнаты 3
Площадь 64 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2024  НОВАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ В ТРЕВУ   В самом сердце города Треву, …
€257,946
Квартира 2 комнаты в Рубе, Франция
Квартира 2 комнаты
Рубе, Франция
Комнаты 2
Площадь 42 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023 Бронируйте онлайн с дематериализованным контрактом и депо…
€181,692
Вилла 7 спален в Grasse, Франция
Вилла 7 спален
Grasse, Франция
Количество спален 7
Площадь 919 м²
Sole agent. Located in the most residential area of Grasse, this superb residence steeped in…
€16,79 млн
Квартира 3 спальни в Канны, Франция
Квартира 3 спальни
Канны, Франция
Количество спален 3
Your international Côte d'Azur real estate platform proposes in cannes sector Montfleury, in…
€886,160

Параметры недвижимости в Digne-les-Bains, Франция

с бассейном
с видом на горы
у моря
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти