ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Особняк
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Франция
Digne-les-Bains
Замки
Замки в Digne-les-Bains, Франция
Замок
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Вилла 4 спальни
Сент-Максим, Франция
4
4
252 м²
Unique in Sainte Maxime: you can now live very exclusively in a new villa just 200 met…
€3,09 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Ницца, Франция
3
125 м²
Расположенный в Мон-Бороне, одном из самых престижных и востребованных районов Ниццы, красив…
€2,39 млн
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Antony, Франция
4
97 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2024 В Шатене-Малабри, в новом эко-районе Ла Валле напротив па…
€668,401
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Casson, Франция
3
63 м²
Дата сдачи объекта: 1 квартал 2024 Расположенный на юго-западе Нанта, в непрерывном творчес…
€368,562
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Caen, Франция
3
64 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023 Кан, традиционный и современный, Жить в Каене - значит у…
€238,177
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с мебелью, с гаражом, у моря
Орибо-сюр-Сьянь, Франция
4
215 м²
Великолепная вилла расположена в спокойном районе, неподалеку от Орибо сюр Сиань, Лазурный …
€838,923
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Париж, Франция
4
82 м²
Дата сдачи объекта: 1 квартал 2024 У подножия станции парижского метро (остановка Bibliothè…
€993,752
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Gex, Франция
4
92 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2023 Откройте для себя наш новый роскошный комплекс ""LE MAGNI…
€465,527
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Ars-sur-Formans, Франция
3
64 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2024 НОВАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ В ТРЕВУ В самом сердце города Треву, …
€257,946
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Рубе, Франция
2
42 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023 Бронируйте онлайн с дематериализованным контрактом и депо…
€181,692
Рекомендовать
Вилла 7 спален
Grasse, Франция
7
919 м²
Sole agent. Located in the most residential area of Grasse, this superb residence steeped in…
€16,79 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Канны, Франция
3
Your international Côte d'Azur real estate platform proposes in cannes sector Montfleury, in…
€886,160
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Digne-les-Bains, Франция
с бассейном
с видом на горы
у моря
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL