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Купить недвижимость с бассейном в Кутанс, Франция

1 объект найдено
Дом 6 спаленв Doville, Франция
Дом 6 спален
Doville, Франция
400 м²
€ 1,400,000
Чудесный дом рядом с городом Довиль во Франции. Жилая площадь объекта недвижимости занимает …

Параметры недвижимости в Кутанс, Франция

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
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