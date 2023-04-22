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Жильё в Courchevel, Франция

8 объектов найдено
Шале 6 спален в Альбервиль, Франция
Шале 6 спален
Альбервиль, Франция
273 м²
€ 4,000,000
Новый проект поселка шале расположен в Куршевеле 1650, Франция. Комплекс представляет собой …
Шале 4 спальни в Альбервиль, Франция
Шале 4 спальни
Альбервиль, Франция
204 м²
€ 3,060,000
Новый проект поселка шале расположен в Куршевеле 1650, Франция. Комплекс представляет собой …
Шале 5 спален в Альбервиль, Франция
Шале 5 спален
Альбервиль, Франция
225 м²
€ 3,260,000
Новый проект поселка шале расположен в Куршевеле 1650, Франция. Комплекс представляет собой …
Шале 3 спальни в Альбервиль, Франция
Шале 3 спальни
Альбервиль, Франция
327 м²
€ 3,780,000
Современное шале расположено в частном и тихом жилом районе Куршевель Вилладж, Куршевель 155…
Квартира 1 спальня в Альбервиль, Франция
Квартира 1 спальня
Альбервиль, Франция
40 м²
€ 620,000
Великолепный апартамент расположен рядом со склоном Bellecôte в Куршевеле. Очаровательный ап…
Квартира 3 спальни в Альбервиль, Франция
Квартира 3 спальни
Альбервиль, Франция
85 м²
€ 1,750,000
Прекрасный апартамент в традиционном стиле с панорамным видом на горы расположен в Куршевеле…
Шале 6 спален в Альбервиль, Франция
Шале 6 спален
Альбервиль, Франция
366 м²
€ 11,500,000
Превосходное шале, расположенное в Куршевеле 1850, с 6 просторными спальнями, одна из которы…
Шале 4 спальни в Альбервиль, Франция
Шале 4 спальни
Альбервиль, Франция
240 м²
€ 4,500,000
Роскошное шале расположено у подножья горнолыжных склонов в Куршевеле, Франция. Шале в тради…

Параметры недвижимости в Courchevel, Франция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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