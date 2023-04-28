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Дома с видом на море в Кот-д'Армор, Франция

1 объект найдено
Дом 5 спален в Сен-Бриё, Франция
Дом 5 спален
Сен-Бриё, Франция
175 м²
€ 1,170,000
Семейный дом с потрясающим видом на море находится на острове Бреа у северного берега Бретан…

Параметры недвижимости в Кот-д'Армор, Франция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
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