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Замки в Кот-д'Армор, Франция

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1 объект найдено
Замок 16 спален в Сен-Бриё, Франция
Замок 16 спален
Сен-Бриё, Франция
595 м²
€ 5,300,000
Потрясающий замок, признанный памятником истории, расположен в окружении прекрасного парка …

Параметры недвижимости в Кот-д'Армор, Франция

с бассейном
у моря
с видом на озеро
недорогая
элитная
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