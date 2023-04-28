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Жильё в Кот-д'Армор, Франция

3 объекта найдено
Замок 16 спален в Сен-Бриё, Франция
Замок 16 спален
Сен-Бриё, Франция
595 м²
€ 5,300,000
Потрясающий замок, признанный памятником истории, расположен в окружении прекрасного парка …
Дом 5 спален в Сен-Бриё, Франция
Дом 5 спален
Сен-Бриё, Франция
175 м²
€ 1,170,000
Семейный дом с потрясающим видом на море находится на острове Бреа у северного берега Бретан…
Дом 7 спален в Сен-Бриё, Франция
Дом 7 спален
Сен-Бриё, Франция
400 м²
€ 810,000
Очаровательный дом площадью 400 кв. м. находится в красивой и уединенной местности в коммуне…

Параметры недвижимости в Кот-д'Армор, Франция

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с видом на море
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