Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Франция
  4. Кот-д'Ор
  5. Бунгало

Бунгало в Кот-д'Ор, Франция

Бунгало В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом 18 комнат в Метрополия Франции, Франция
Дом 18 комнат
Метрополия Франции, Франция
Комнаты 18
Площадь 1 400 м²
Количество этажей 3
Нормандия... Замок XIX века, как будто вышедший из сказок Пьерро. Интересное местораспол…
€5,74 млн
Квартира в Miribel, Франция
Квартира
Miribel, Франция
Площадь 104 м²
OPEN Nouvelle résidence d'une architecture très contemporaine, constituée de 43 logements. D…
€375,339
Вилла 7 спален в Канны, Франция
Вилла 7 спален
Канны, Франция
Количество спален 7
Площадь 400 м²
In the centre of Cannes, 5mn walk to the Rue d'Antibes and its nice boutiques, 10mn walk to …
€4,23 млн
Квартира 2 комнаты в Метрополия Франции, Франция
Квартира 2 комнаты
Метрополия Франции, Франция
Комнаты 2
Площадь 71 м²
Les Terrasses du Touch La Résidence Les Terrasses du Touch propose 80 LOGEMENTS, du 2 au 5 p…
€230,047
Квартира 2 комнаты в Antony, Франция
Квартира 2 комнаты
Antony, Франция
Комнаты 2
Площадь 47 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2022  Шатене-Малабри, расположенный на юге О-де-Сен, изображае…
€394,742
Квартира 2 комнаты в Schiltigheim, Франция
Квартира 2 комнаты
Schiltigheim, Франция
Комнаты 2
Площадь 44 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2024 В самом сердце города предлагаем апартаменты от 2 до 5 ко…
€168,764
Квартира в Draguignan, Франция
Квартира
Draguignan, Франция
Площадь 46 м²
COEUR RAYOL Spirit Immobilier vous invite à découvrir son projet immobilier au Muy. Située d…
€175,873
Квартира 3 комнаты в Altorf, Франция
Квартира 3 комнаты
Altorf, Франция
Комнаты 3
Площадь 69 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2023Чтобы открыть цифровую брошюру: нажмите здесь   Откройте д…
€247,018
Вилла 5 спален в Мужен, Франция
Вилла 5 спален
Мужен, Франция
Количество спален 5
Площадь 298 м²
Эта современная вилла в провансальском стиле расположена в очень жилом и тихом районе, в нес…
€2,06 млн
Дом 5 спален в Турет-сюр-Лу, Франция
Дом 5 спален
Турет-сюр-Лу, Франция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 305 м²
Провансальская вилла в Туррет-сюр-Лу - великолепный вид на море и природу  ЭКСКЛЮЗИВ Р…
€1,51 млн
Квартира 2 комнаты в Stains, Франция
Квартира 2 комнаты
Stains, Франция
Комнаты 2
Площадь 62 м²
Côté Parc PROCHAINEMENT à Stains ! Sepimo vous propose « Côté Parc », sa nouvelle réalisatio…
€254,158
Квартира 4 комнаты в Метрополия Франции, Франция
Квартира 4 комнаты
Метрополия Франции, Франция
Комнаты 4
Площадь 105 м²
Les Terrasses du Touch La Résidence Les Terrasses du Touch propose 80 LOGEMENTS, du 2 au 5 p…
€353,556

Параметры недвижимости в Кот-д'Ор, Франция

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти