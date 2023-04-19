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Купить недвижимость в Кондом, Франция

1 объект найдено
Замок 7 спаленв Valence-sur-Baise, Франция
Замок 7 спален
Valence-sur-Baise, Франция
12 Количество комнат 550 м²
Цена по запросу
Старый охотничий дом 16-го века с гостевым домом и хозяйственными постройками Старое охотн…

Параметры недвижимости в Кондом, Франция

с видом на горы
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с бассейном
с видом на озеро
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