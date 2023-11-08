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Жильё в Коломье, Франция

квартиры
16
16 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Коломье, Франция
Квартира 4 комнаты
Коломье, Франция
Комнаты 4
Площадь 91 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2022 NATURALESA вписывается в ландшафт благодаря терракотовой …
€318,000
Квартира 4 комнаты в Коломье, Франция
Квартира 4 комнаты
Коломье, Франция
Комнаты 4
Площадь 91 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2022 NATURALESA вписывается в ландшафт благодаря терракотовой …
€307,500
Квартира 4 комнаты в Коломье, Франция
Квартира 4 комнаты
Коломье, Франция
Комнаты 4
Площадь 91 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2022 NATURALESA вписывается в ландшафт благодаря терракотовой …
€310,000
Квартира 4 комнаты в Коломье, Франция
Квартира 4 комнаты
Коломье, Франция
Комнаты 4
Площадь 91 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2022 NATURALESA вписывается в ландшафт благодаря терракотовой …
€307,500
Квартира 4 комнаты в Коломье, Франция
Квартира 4 комнаты
Коломье, Франция
Комнаты 4
Площадь 91 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2022 NATURALESA вписывается в ландшафт благодаря терракотовой …
€320,000
Квартира 4 комнаты в Коломье, Франция
Квартира 4 комнаты
Коломье, Франция
Комнаты 4
Площадь 91 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2022 NATURALESA вписывается в ландшафт благодаря терракотовой …
€314,500
Квартира 2 комнаты в Коломье, Франция
Квартира 2 комнаты
Коломье, Франция
Комнаты 2
Площадь 41 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023 Небольшая резиденция в центре города Турнефой. Будьте пер…
€220,600
Квартира 2 комнаты в Коломье, Франция
Квартира 2 комнаты
Коломье, Франция
Комнаты 2
Площадь 41 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023 Небольшая резиденция в центре города Турнефой. Будьте пер…
€221,600
Квартира 2 комнаты в Коломье, Франция
Квартира 2 комнаты
Коломье, Франция
Комнаты 2
Площадь 43 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023 Небольшая резиденция в центре города Турнефой. Будьте пер…
€220,600
Квартира 3 комнаты в Коломье, Франция
Квартира 3 комнаты
Коломье, Франция
Комнаты 3
Площадь 64 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023 Небольшая резиденция в центре города Турнефой. Будьте пер…
€286,600
Квартира 3 комнаты в Коломье, Франция
Квартира 3 комнаты
Коломье, Франция
Комнаты 3
Площадь 65 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023 Небольшая резиденция в центре города Турнефой. Будьте пер…
€231,600
Квартира 3 комнаты в Коломье, Франция
Квартира 3 комнаты
Коломье, Франция
Комнаты 3
Площадь 65 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023 Небольшая резиденция в центре города Турнефой. Будьте пер…
€270,600
Квартира 3 комнаты в Коломье, Франция
Квартира 3 комнаты
Коломье, Франция
Комнаты 3
Площадь 65 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023 Небольшая резиденция в центре города Турнефой. Будьте пер…
€281,600
Квартира 4 комнаты в Коломье, Франция
Квартира 4 комнаты
Коломье, Франция
Комнаты 4
Площадь 87 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023 Небольшая резиденция в центре города Турнефой. Будьте пер…
€369,000
Квартира 4 комнаты в Коломье, Франция
Квартира 4 комнаты
Коломье, Франция
Комнаты 4
Площадь 91 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2022 NATURALESA вписывается в ландшафт благодаря терракотовой …
€307,500
Квартира 4 комнаты в Коломье, Франция
Квартира 4 комнаты
Коломье, Франция
Комнаты 4
Площадь 91 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2022 NATURALESA вписывается в ландшафт благодаря терракотовой …
€307,500

Параметры недвижимости в Коломье, Франция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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