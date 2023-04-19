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Купить замок в Шатору, Франция

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1 объект найдено
Замок 8 спаленв Niherne, Франция
Замок 8 спален
Niherne, Франция
15 Количество комнат
Цена по запросу
В центральном регионе Франции, посреди заповедника Бренна, замок XIX с приусадебными постро…

Параметры недвижимости в Шатору, Франция

с бассейном
у моря
с видом на озеро
недорогая
элитное
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