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Купить шале с бассейном в Приморская Шаранта, Франция

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Параметры недвижимости в Приморская Шаранта, Франция

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с видом на море
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