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Шале в Приморская Шаранта, Франция

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Параметры недвижимости в Приморская Шаранта, Франция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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