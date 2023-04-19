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Купить недвижимость в Шаранта, Франция

Angouleme
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1 объект найдено
Замок 7 спаленв Aubeterre-sur-Dronne, Франция
Замок 7 спален
Aubeterre-sur-Dronne, Франция
14 Количество комнат 540 м²
Цена по запросу
В 2 минутах от одной из средневековых деревень, классифицированных как одна из самых красивы…

Параметры недвижимости в Шаранта, Франция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
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