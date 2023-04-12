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Купить шале с бассейном во Франции

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1 объект найдено
Шале 3 спальнив Париж, Франция
Шале 3 спальни
Париж, Франция
1 047 м²
€ 50,000,000
Роскошный особняк, недавно полностью отреставрированный в современном стиле, расположен в 7…

Параметры недвижимости во Франции

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