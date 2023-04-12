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Купить шале с видом на море во Франции

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2 объекта найдено
Шалев Франция, Франция
Шале
Франция, Франция
4 м²
€ 4,306,000
Особняк в стиле ар-деко 1937 года строительства с видом на море, Антиб, Франция. Вилла полно…
Шале 4 спальнив Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция
Шале 4 спальни
Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция
160 м²
€ 880,000
Старинный особняк 1800 года постройки расположен в Сен Жан Кап Ферра, Лазурный берег. Из ок…

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