Купить шале с видом на горы во Франции

Шале 10 спален Megeve, Франция 17 Количество комнат 10 ванных комнат 750 м² Количество этажей 2

€ 15,000,000

Эксклюзивный шале, расположенный в Межеве в Мон Д'Арбуа Франция. Всего час езды на машин…