Купить дом в Центр, Франция

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Tours
9
Blois
3
Amboise
1
Loches
1
Orleans
1
Ножан-ле-Ротру
1
Шатору
1
18 объектов найдено
Замок 17 комнатв Tours, Франция
Замок 17 комнат
Tours, Франция
17 Количество комнат 1 200 м²
€ 1,650,000
ЮЖНЫЙ ТУРЕНСКИЙ ЗАМОК Замок 17 комнат  11 спален 1200 м² Замок, расположенны…
Замок 9 спаленв Tours, Франция
Замок 9 спален
Tours, Франция
23 Количество комнат 1 400 м²
€ 3,950,000
CHATEAU  В ЮЖНОЙ ТУРЕНЕ Замок 23 комнаты 9 спален 1400 м² Внушительный и вел…
Замок 6 спаленв Orleans, Франция
Замок 6 спален
Orleans, Франция
12 Количество комнат
€ 2,315,000
Замок 12 комнат 6 спален 360 м² Замок недалеко от Орлеана, расположенный на краю Орл…
Замок 9 спаленв Блуа, Франция
Замок 9 спален
Блуа, Франция
600 м² Количество этажей 3
€ 1,285,000
Замок XIX века в в самом сердце Долины Луары, 15км до Блуа. Замок общей площадью 600м2, 9…
Замок 10 спаленв Tours, Франция
Замок 10 спален
Tours, Франция
680 м² Количество этажей 3
€ 1,490,000
Замок XIX века, 25км от Тура, в знаменитой Долине Луары. Замок жилой площадью 680м2, 10 с…
Замокв Tours, Франция
Замок
Tours, Франция
1 200 м² Количество этажей 3
€ 1,490,000
Замок XIX века в отличном состоянии 15км от Тура, Долина Луары. Замок общей площадью 1200…
Замок 7 спаленв Tours, Франция
Замок 7 спален
Tours, Франция
450 м² Количество этажей 5
€ 1,150,000
Чудесный Замок "Спящей Красавицы" в Долине Луары, 35км от Тура. Замок общей пло…
Замок 8 спаленв Niherne, Франция
Замок 8 спален
Niherne, Франция
15 Количество комнат
Цена по запросу
В центральном регионе Франции, посреди заповедника Бренна, замок XIX с приусадебными постро…
Дом 3 спальнив La Loupe, Франция
Дом 3 спальни
La Loupe, Франция
6 Количество комнат
Цена по запросу
Расположенный в сельской местности, в 1 км от Ля Луп и удобств, этот довольно аутентичный до…
Замокв Tours, Франция
Замок
Tours, Франция
1 400 м²
€ 3,300,000
ЭЛЕГАНТНЫЙ ЗАМОК XVIII века в&nbsp;&nbsp;долине ЛУАРЫ Бывшая королевская охотничья р…
Замокв Tours, Франция
Замок
Tours, Франция
€ 1,250,000
Этот великолепный гостиничный комплекс 3 * расположен на лесопарке площадью 5,5 га с 4-луноч…
Замок 9 спаленв Tours, Франция
Замок 9 спален
Tours, Франция
750 м²
€ 1,200,000
Красивый замок во Франции недалеко от Тура, замок XIX века  на 3,5 га парка с аккуратны…
Замокв Tours, Франция
Замок
Tours, Франция
850 м²
€ 1,150,000
Замок середины 19-го века — очень красивая зона приема гостей, с четырьмя красивыми бо…
Замокв Блуа, Франция
Замок
Блуа, Франция
1 250 м²
€ 5,500,000
Замечательный замок расположен между городами Бос и Турень, всего в 185 км от Парижа, Франци…
Замокв Шатору, Франция
Замок
Шатору, Франция
300 м²
€ 1,537,000
Прекрасный замок расположен в небольшой живописной долине в 340 км к юго-западу от Парижа.
Замокв Блуа, Франция
Замок
Блуа, Франция
375 м²
€ 1,950,000
Расположенный между Туром и Орлеаном всего в 195 км от Парижа, этот очаровательный замок по…
Замок 10 спаленв Tours, Франция
Замок 10 спален
Tours, Франция
1 080 м²
€ 2,310,000
Роскошный замок расположен в 40 км от города Тур, центра виноделия долины Луары, Франция. Э…
Замок 5 спаленв Amboise, Франция
Замок 5 спален
Amboise, Франция
450 м²
€ 1,483,000
Великолепный замок расположился в 220 км от Парижа, в одном из самых красивых уголков Франц…

Параметры недвижимости в Центр, Франция

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