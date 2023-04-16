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Купить замок с бассейном в Центр, Франция

Tours
9
Blois
3
Amboise
1
Loches
1
Orleans
1
Шатору
1
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2 объекта найдено
Замок 8 спаленв Niherne, Франция
Замок 8 спален
Niherne, Франция
15 Количество комнат
Цена по запросу
В центральном регионе Франции, посреди заповедника Бренна, замок XIX с приусадебными постро…
Замок 10 спаленв Tours, Франция
Замок 10 спален
Tours, Франция
1 080 м²
€ 2,310,000
Роскошный замок расположен в 40 км от города Тур, центра виноделия долины Луары, Франция. Э…

Параметры недвижимости в Центр, Франция

у моря
с видом на озеро
недорогая
элитное
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