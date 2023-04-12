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Купить замок с бассейном во Франции

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7 объектов найдено
Замок 7 спаленв Valence-sur-Baise, Франция
Замок 7 спален
Valence-sur-Baise, Франция
12 Количество комнат 550 м²
Цена по запросу
Старый охотничий дом 16-го века с гостевым домом и хозяйственными постройками Старое охотн…
Замок 8 спаленв Niherne, Франция
Замок 8 спален
Niherne, Франция
15 Количество комнат
Цена по запросу
В центральном регионе Франции, посреди заповедника Бренна, замок XIX с приусадебными постро…
Замок 6 спаленв Riberac, Франция
Замок 6 спален
Riberac, Франция
14 Количество комнат
Цена по запросу
В регионе Перигор, одном из живописнейших мест южной Франции, известный своими многочисленны…
Замок 8 спаленв Тулуза, Франция
Замок 8 спален
Тулуза, Франция
14 Количество комнат 880 м²
Цена по запросу
В 50 минутах к юго-западу от Тулузы этот роскошный частный замок, 880 м, начала 19-го века, …
Замок 35 спаленв Франция, Франция
Замок 35 спален
Франция, Франция
2 000 м²
€ 15,500,000
Шикарный замок площадью 2000 кв.м. с видом на озеро Бурже находится в 30 км от Женевы. Рези…
Замок 5 спаленв Франция, Франция
Замок 5 спален
Франция, Франция
900 м²
€ 5,900,000
Сказочный замок расположен в пригороде Пуатье, Франция. Роскошный замок 19 века с элегантной…
Замок 10 спаленв Tours, Франция
Замок 10 спален
Tours, Франция
1 080 м²
€ 2,310,000
Роскошный замок расположен в 40 км от города Тур, центра виноделия долины Луары, Франция. Э…

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