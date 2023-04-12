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Купить замок с видом на море во Франции

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1 объект найдено
Замок 10 спаленв Doville, Франция
Замок 10 спален
Doville, Франция
600 м²
€ 1,980,000
Потрясающий замок находится в стране Дож, в Нормандии, всего в 25 км от моря. Собственность…

Параметры недвижимости во Франции

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