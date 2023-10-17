ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Особняк
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Франция
Carquefou
Multilevel-apartment
Многоуровневые квартиры в Carquefou, Франция
Многоуровневые квартиры
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Вилла
Лазурный Берег и Прованс, Франция
1 198 м²
Франция Лазурный берег Вилла-имение рядом с Монако Уникальный объе…
€18,28 млн
Рекомендовать
Замок 9 спален
Le Vieil-Evreux, Франция
9
850 м²
2
Нормандия – великолепный замок 17-18 веков. Этот исключительный дом в стиле Людовика XIII, …
€3,80 млн
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Париж, Франция
4
98 м²
Дата сдачи объекта: 1 квартал 2024 У подножия станции парижского метро (остановка Bibliothè…
€1,12 млн
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Gournay-sur-Marne, Франция
1
40 м²
Le Majestic GRAND LANCEMENT COMMERCIAL le 27-28 NOVEMBRE 2021 à Chelles !* Sepimo vous prése…
€244,190
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Канны, Франция
2
105 м²
Мы с гордостью представляем эту очаровательную квартиру в Каннах, расположенную в престижной…
€1,20 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с мебелью, с садом, с личным бассейном
Avignon, Франция
4
200 м²
Дизайнерская вилла расположена в 15 минутах езды от города Авиньон. Вилла стилизована в совр…
€840,177
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Antony, Франция
2
52 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2024 В Шатене-Малабри, в новом эко-районе Ла Валле напротив па…
€409,183
Рекомендовать
Дом
Женевское Озеро, Франция
660 м²
Франция Женевское озеро Элегантный особняк в 10 мин от Женевы …
€4,84 млн
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Annemasse, Франция
2
41 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2024Новая резиденция в центре Рейнье, расположенная в 650 м от…
€239,947
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Carquefou, Франция
2
45 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024 Новая резиденция в городской среде, переосмысленная и …
€232,876
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Gournay-sur-Marne, Франция
2
69 м²
Le Majestic GRAND LANCEMENT COMMERCIAL le 27-28 NOVEMBRE 2021 à Chelles !* Sepimo vous prése…
€316,786
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Gournay-sur-Marne, Франция
2
68 м²
Le Majestic GRAND LANCEMENT COMMERCIAL le 27-28 NOVEMBRE 2021 à Chelles !* Sepimo vous prése…
€336,586
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL