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Жильё с видом на море в Canet-Plage, Франция

4 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Canet-Plage, Франция
Квартира 3 комнаты
Canet-Plage, Франция
3 Количество комнат 63 м²
€ 404,000
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022  Вид на море, приезжайте и живите в исключительном месте …
Квартира 3 комнаты в Canet-Plage, Франция
Квартира 3 комнаты
Canet-Plage, Франция
3 Количество комнат 82 м²
€ 474,000
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022  Вид на море, приезжайте и живите в исключительном месте …
Квартира 3 комнаты в Canet-Plage, Франция
Квартира 3 комнаты
Canet-Plage, Франция
3 Количество комнат 68 м²
€ 484,000
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022  Вид на море, приезжайте и живите в исключительном месте …
Квартира 3 комнаты в Canet-Plage, Франция
Квартира 3 комнаты
Canet-Plage, Франция
3 Количество комнат 67 м²
€ 454,000
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022  Вид на море, приезжайте и живите в исключительном месте …

Параметры недвижимости в Canet-Plage, Франция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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