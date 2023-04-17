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Купить дом в Бретань, Франция

Ренн
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4 объекта найдено
Замок 8 спаленв Ренн, Франция
Замок 8 спален
Ренн, Франция
8 ванных комнат
€ 1,000,000
Всего лишь в 30 минутах езды от главного города французской исторической области Бретань &nd…
Замок 16 спаленв Сен-Бриё, Франция
Замок 16 спален
Сен-Бриё, Франция
595 м²
€ 5,300,000
Потрясающий замок, признанный памятником истории, расположен в окружении прекрасного парка …
Дом 5 спаленв Сен-Бриё, Франция
Дом 5 спален
Сен-Бриё, Франция
175 м²
€ 1,170,000
Семейный дом с потрясающим видом на море находится на острове Бреа у северного берега Бретан…
Дом 7 спаленв Сен-Бриё, Франция
Дом 7 спален
Сен-Бриё, Франция
400 м²
€ 810,000
Очаровательный дом площадью 400 кв. м. находится в красивой и уединенной местности в коммуне…

Параметры недвижимости в Бретань, Франция

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