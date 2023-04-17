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Купить замок в Бретань, Франция

Ренн
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2 объекта найдено
Замок 8 спаленв Ренн, Франция
Замок 8 спален
Ренн, Франция
8 ванных комнат
€ 1,000,000
Всего лишь в 30 минутах езды от главного города французской исторической области Бретань &nd…
Замок 16 спаленв Сен-Бриё, Франция
Замок 16 спален
Сен-Бриё, Франция
595 м²
€ 5,300,000
Потрясающий замок, признанный памятником истории, расположен в окружении прекрасного парка …

Параметры недвижимости в Бретань, Франция

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