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Купить недвижимость в Бретань, Франция

Ванн
10
Ренн
5
18 объектов найдено
Квартира 3 комнатыв Ванн, Франция
Квартира 3 комнаты
Ванн, Франция
3 Количество комнат 62 м²
€ 376,000
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024Выходящий на набережную Рабин, в нескольких шагах от истор…
Квартира 4 комнатыв Ванн, Франция
Квартира 4 комнаты
Ванн, Франция
4 Количество комнат 81 м²
€ 608,000
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024Выходящий на набережную Рабин, в нескольких шагах от истор…
Квартира 2 комнатыв Ванн, Франция
Квартира 2 комнаты
Ванн, Франция
2 Количество комнат 47 м²
€ 287,000
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024Выходящий на набережную Рабин, в нескольких шагах от истор…
Квартира 2 комнатыв Ванн, Франция
Квартира 2 комнаты
Ванн, Франция
2 Количество комнат 44 м²
€ 301,000
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024Выходящий на набережную Рабин, в нескольких шагах от истор…
Квартира 3 комнатыв Ванн, Франция
Квартира 3 комнаты
Ванн, Франция
3 Количество комнат 67 м²
€ 432,000
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024Выходящий на набережную Рабин, в нескольких шагах от истор…
Квартира 2 комнатыв Ванн, Франция
Квартира 2 комнаты
Ванн, Франция
2 Количество комнат 46 м²
€ 287,000
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024Выходящий на набережную Рабин, в нескольких шагах от истор…
Квартира 3 комнатыв Ванн, Франция
Квартира 3 комнаты
Ванн, Франция
3 Количество комнат 73 м²
€ 397,000
Дата сдачи объекта: 1 квартал 2023  VALVES Красота и сладость жизни... Динамичный, приятный …
Квартира 1 комнатав Ренн, Франция
Квартира 1 комната
Ренн, Франция
1 Количество комнат 25 м²
€ 179,000
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2023Брошюра Impul о Ренне     РЕНН, привлекательная столица Бр…
Квартира 3 комнатыв Ванн, Франция
Квартира 3 комнаты
Ванн, Франция
3 Количество комнат 66 м²
€ 388,000
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024Выходящий на набережную Рабин, в нескольких шагах от истор…
Квартира 3 комнатыв Ванн, Франция
Квартира 3 комнаты
Ванн, Франция
3 Количество комнат 61 м²
€ 403,000
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024Выходящий на набережную Рабин, в нескольких шагах от истор…
Квартира 3 комнатыв Ванн, Франция
Квартира 3 комнаты
Ванн, Франция
3 Количество комнат 65 м²
€ 412,000
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024Выходящий на набережную Рабин, в нескольких шагах от истор…
Квартира 4 комнатыв Ренн, Франция
Квартира 4 комнаты
Ренн, Франция
4 Количество комнат 84 м²
€ 361,000
Дата сдачи объекта: 1 квартал 2023Брошюра Impul о Ренне     РЕНН, привлекательная столица Бр…
Квартира 4 комнатыв Ренн, Франция
Квартира 4 комнаты
Ренн, Франция
4 Количество комнат 84 м²
€ 350,000
Дата сдачи объекта: 1 квартал 2023Брошюра Impul о Ренне     РЕНН, привлекательная столица Бр…
Квартира 4 комнатыв Ренн, Франция
Квартира 4 комнаты
Ренн, Франция
4 Количество комнат 84 м²
€ 371,000
Дата сдачи объекта: 1 квартал 2023Брошюра Impul о Ренне     РЕНН, привлекательная столица Бр…
Замок 8 спаленв Ренн, Франция
Замок 8 спален
Ренн, Франция
8 ванных комнат
€ 1,000,000
Всего лишь в 30 минутах езды от главного города французской исторической области Бретань &nd…
Замок 16 спаленв Сен-Бриё, Франция
Замок 16 спален
Сен-Бриё, Франция
595 м²
€ 5,300,000
Потрясающий замок, признанный памятником истории, расположен в окружении прекрасного парка …
Дом 5 спаленв Сен-Бриё, Франция
Дом 5 спален
Сен-Бриё, Франция
175 м²
€ 1,170,000
Семейный дом с потрясающим видом на море находится на острове Бреа у северного берега Бретан…
Дом 7 спаленв Сен-Бриё, Франция
Дом 7 спален
Сен-Бриё, Франция
400 м²
€ 810,000
Очаровательный дом площадью 400 кв. м. находится в красивой и уединенной местности в коммуне…

Параметры недвижимости в Бретань, Франция

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