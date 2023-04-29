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Дома с видом на море в Brignoles, Франция

1 объект найдено
Дом в Meounes-les-Montrieux, Франция
Дом
Meounes-les-Montrieux, Франция
4 м²
€ 890,000
Прекрасный дом расположен в местечке Сан Агнес, Лазурный берег, неподалеку от Монако. Дом п…

Параметры недвижимости в Brignoles, Франция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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