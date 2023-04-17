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Купить недвижимость в Буш-дю-Рон, Франция

Marseille
7
10 объектов найдено
Квартира 4 комнатыв Marseille, Франция
Квартира 4 комнаты
Marseille, Франция
4 Количество комнат 88 м²
€ 492,000
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2022Рядом с бульваром Мишеле и в самом сердце классифицированн…
Квартира 4 комнатыв Marseille, Франция
Квартира 4 комнаты
Marseille, Франция
4 Количество комнат 82 м²
€ 499,000
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2022Рядом с бульваром Мишеле и в самом сердце классифицированн…
Квартира 3 комнатыв Marseille, Франция
Квартира 3 комнаты
Marseille, Франция
3 Количество комнат 59 м²
€ 335,000
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2022Рядом с бульваром Мишеле и в самом сердце классифицированн…
Квартира 3 комнатыв Marseille, Франция
Квартира 3 комнаты
Marseille, Франция
3 Количество комнат 73 м²
€ 399,000
Дата сдачи объекта: немедленноЧтобы разрешить инструктаж файла, спасибо, что предоставили ад…
Квартира 2 комнатыв Marseille, Франция
Квартира 2 комнаты
Marseille, Франция
2 Количество комнат 43 м²
€ 166,000
Дата сдачи объекта: 1 квартал 2024В двух шагах от La Joliette, метро, трамвая и магазинов, I…
Квартира 2 комнатыв Marseille, Франция
Квартира 2 комнаты
Marseille, Франция
2 Количество комнат 48 м²
€ 269,000
Дата сдачи объекта: 1 квартал 2024В двух шагах от La Joliette, метро, трамвая и магазинов, I…
Квартира 2 комнатыв Marseille, Франция
Квартира 2 комнаты
Marseille, Франция
2 Количество комнат 42 м²
€ 241,000
Дата сдачи объекта: 1 квартал 2024В двух шагах от La Joliette, метро, трамвая и магазинов, I…
Квартира 4 комнатыв Marseille, Франция
Квартира 4 комнаты
Marseille, Франция
4 Количество комнат 76 м²
€ 359,000
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022 Под солнцем Прованса, ваш новый адрес в План-де-Кюк... До…
Квартира 4 комнатыв Marseille, Франция
Квартира 4 комнаты
Marseille, Франция
4 Количество комнат 75 м²
€ 349,000
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022 Под солнцем Прованса, ваш новый адрес в План-де-Кюк... До…
Квартира 3 комнатыв Marseille, Франция
Квартира 3 комнаты
Marseille, Франция
3 Количество комнат 64 м²
€ 312,000
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022 Под солнцем Прованса, ваш новый адрес в План-де-Кюк... До…

Параметры недвижимости в Буш-дю-Рон, Франция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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