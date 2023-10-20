ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Особняк
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Франция
Бордо
Дома
Дома в Бордо, Франция
Дом
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Биарриц, Франция
2
153 м²
Престижные апартаменты расположены в Биаррице, Франция. Апартаменты находятся на верхнем эта…
€1,99 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Канны, Франция
4
360 м²
Blow of heart assured for this villa located in the most beautiful area of Cannes. In a…
€4,99 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Сен-Тропе, Франция
3
120 м²
Расположенный в самом центре деревни Сен-ТЭГ1> Тропе в одном из самых востребованных районов…
€3,07 млн
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Stains, Франция
2
62 м²
Côté Parc PROCHAINEMENT à Stains ! Sepimo vous propose « Côté Parc », sa nouvelle réalisatio…
€250,260
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Канны, Франция
2
106 м²
Does living in the sought-after residential area of La Californie, Cannes - Côte d'Azur appe…
€1,40 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Канны, Франция
3
152 м²
In a luxury fully renovated residence with high-end fixtures and fittings, just a 5 minutes …
€3,41 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Ницца, Франция
3
110 м²
4
Красивые апартаменты 110 м2 с панорамным видом на море на Promenade des Anglais в доме в сти…
€1,71 млн
Рекомендовать
Шале 6 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Альбервиль, Франция
6
366 м²
Превосходное шале, расположенное в Куршевеле 1850, с 6 просторными спальнями, одна из которы…
€10,81 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Антиб, Франция
2
69 м²
Яркая квартира расположена в престижном районе в Антибе, Франция. В квартире с современным р…
€352,582
Рекомендовать
Квартира 11 спален
Кавалер-сюр-Мер, Франция
11
650 м²
One of the finest properties from the Golden Age of the area. Full of history, full of charm…
€8,00 млн
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Ablon, Франция
2
53 м²
La Fabrique PROCHAINEMENT à Juvisy-sur-Orge ! EMPLACEMENT IDEAL ! Sepimo vous propose, en pl…
€254,960
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Мужен, Франция
5
450 м²
Luxury villa in Mougins of 450 sq.m located on a magnificent wooded garden of 5,000 sq.m on …
€3,39 млн
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Бордо, Франция
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL