Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Франция
  4. Бордо
  5. Дома

Дома в Бордо, Франция

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Биарриц, Франция
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Биарриц, Франция
Количество спален 2
Площадь 153 м²
Престижные апартаменты расположены в Биаррице, Франция. Апартаменты находятся на верхнем эта…
€1,99 млн
Вилла 4 спальни в Канны, Франция
Вилла 4 спальни
Канны, Франция
Количество спален 4
Площадь 360 м²
Blow of heart assured for this villa located in the most beautiful area of ​​Cannes. In a…
€4,99 млн
Вилла 3 спальни в Сен-Тропе, Франция
Вилла 3 спальни
Сен-Тропе, Франция
Количество спален 3
Площадь 120 м²
Расположенный в самом центре деревни Сен-ТЭГ1> Тропе в одном из самых востребованных районов…
€3,07 млн
Квартира 2 комнаты в Stains, Франция
Квартира 2 комнаты
Stains, Франция
Комнаты 2
Площадь 62 м²
Côté Parc PROCHAINEMENT à Stains ! Sepimo vous propose « Côté Parc », sa nouvelle réalisatio…
€250,260
Квартира 2 спальни в Канны, Франция
Квартира 2 спальни
Канны, Франция
Количество спален 2
Площадь 106 м²
Does living in the sought-after residential area of La Californie, Cannes - Côte d'Azur appe…
€1,40 млн
Квартира 3 спальни в Канны, Франция
Квартира 3 спальни
Канны, Франция
Количество спален 3
Площадь 152 м²
In a luxury fully renovated residence with high-end fixtures and fittings, just a 5 minutes …
€3,41 млн
Квартира 2 спальни в Ницца, Франция
Квартира 2 спальни
Ницца, Франция
Комнаты 3
Площадь 110 м²
Этаж 4
Красивые апартаменты 110 м2 с панорамным видом на море на Promenade des Anglais в доме в сти…
€1,71 млн
Шале 6 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Альбервиль, Франция
Шале 6 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Альбервиль, Франция
Количество спален 6
Площадь 366 м²
Превосходное шале, расположенное в Куршевеле 1850, с 6 просторными спальнями, одна из которы…
€10,81 млн
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Антиб, Франция
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Антиб, Франция
Количество спален 2
Площадь 69 м²
Яркая квартира расположена в престижном районе в Антибе, Франция. В квартире с современным р…
€352,582
Квартира 11 спален в Кавалер-сюр-Мер, Франция
Квартира 11 спален
Кавалер-сюр-Мер, Франция
Количество спален 11
Площадь 650 м²
One of the finest properties from the Golden Age of the area. Full of history, full of charm…
€8,00 млн
Квартира 2 комнаты в Ablon, Франция
Квартира 2 комнаты
Ablon, Франция
Комнаты 2
Площадь 53 м²
La Fabrique PROCHAINEMENT à Juvisy-sur-Orge ! EMPLACEMENT IDEAL ! Sepimo vous propose, en pl…
€254,960
Вилла 5 спален в Мужен, Франция
Вилла 5 спален
Мужен, Франция
Количество спален 5
Площадь 450 м²
Luxury villa in Mougins of 450 sq.m located on a magnificent wooded garden of 5,000 sq.m on …
€3,39 млн

Параметры недвижимости в Бордо, Франция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти