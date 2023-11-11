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Замки в Бордо, Франция

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2 объекта найдено
Замок в Бордо, Франция
Замок
Бордо, Франция
Площадь 1 400 м²
Франция Аквитания, регион г.Бордо Замок с виноградником 70 га Уник…
€39,00 млн
Замок в Бордо, Франция
Замок
Бордо, Франция
Площадь 1 000 м²
Франция Аквитания г.Бордо Замок в итальянском стиле Элегантный…
€3,40 млн

Параметры недвижимости в Бордо, Франция

с бассейном
с видом на горы
у моря
с видом на озеро
недорогая
элитная
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