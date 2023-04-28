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Шале с видом на горы в Bonneville, Франция

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1 объект найдено
Шале 10 спален в Megeve, Франция
Шале 10 спален
Megeve, Франция
17 Количество комнат 10 ванных комнат 750 м² Количество этажей 2
€ 15,000,000
Эксклюзивный шале, расположенный в Межеве в Мон Д'Арбуа Франция. Всего час езды на машин…

Параметры недвижимости в Bonneville, Франция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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