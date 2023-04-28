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Шале в Bonneville, Франция

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3 объекта найдено
Шале 10 спален в Megeve, Франция
Шале 10 спален
Megeve, Франция
17 Количество комнат 10 ванных комнат 750 м² Количество этажей 2
€ 15,000,000
Эксклюзивный шале, расположенный в Межеве в Мон Д'Арбуа Франция. Всего час езды на машин…
Шале 4 спальни в Praz-sur-Arly, Франция
Шале 4 спальни
Praz-sur-Arly, Франция
3 ванных комнат
€ 1,420,000
Этот проект в Haut Savoie предлагает Studio Apartments 4, которые идеально расположены и отк…
Шале 3 спальни в Les Gets, Франция
Шале 3 спальни
Les Gets, Франция
2 ванных комнат
€ 925,000
Искусство жизни сделано в Les Gets. Фортуна поддерживает смелый девиз Les Gets. Этот ср…

Параметры недвижимости в Bonneville, Франция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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