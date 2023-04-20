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Купить дом в Beyrede-Jumet-Camous, Франция

1 объект найдено
Дом 5 спаленв Beyrede-Jumet, Франция
Дом 5 спален
Beyrede-Jumet, Франция
10 Количество комнат 264 м²
Цена по запросу
В 5 минутах от Баньер-де-Бигор, посреди исключительной среды с прекрасной панорамой, находит…

Параметры недвижимости в Beyrede-Jumet-Camous, Франция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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