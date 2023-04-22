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Квартиры в Босолей, Франция

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3 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Босолей, Франция
Квартира 2 спальни
Босолей, Франция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м² 1/3 Этаж
€ 875,000
КВАРТИРА ПЕРВЫЙ ЭТАЖ - ВИД НА МОРЕ - ТЕРРАСА - САД 183M2 - ГАРАЖ На высотах Босолей …
Квартира 2 спальни в Босолей, Франция
Квартира 2 спальни
Босолей, Франция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 63 м² 1/3 Этаж
€ 850,000
КВАРТИРА ПЕРВЫЙ ЭТАЖ - ВИД НА МОРЕ - ТЕРРАСА - САД - ГАРАЖ На высотах Босолей и…
Квартира 1 спальня в Босолей, Франция
Квартира 1 спальня
Босолей, Франция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 39 м² 1/7 Этаж
€ 242,000
Тихая 2-комнатная квартира на уровне сада - гараж за дополнительную плату 2-комнатна…
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