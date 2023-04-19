Франция
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках во Франции
Новые дома во Франции
Все новостройки во Франции
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики во Франции
Жилая
Квартира во Франции
Пентхаус
Дом во Франции
Вилла
Замок
Таунхаус
Шале
Земельные участки во Франции
Элитная недвижимость во Франции
Найти агента во Франции
Агентства недвижимости во Франции
Агенты во Франции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость во Франции
Отель
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость во Франции
Найти агента во Франции
Агентства недвижимости во Франции
Агенты во Франции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции во Франции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Особняк
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Франция
Метрополия Франции
Приморские Альпы
Ницца
Больё-сюр-Мер
Купить недвижимость с видом на море в Больё-сюр-Мер, Франция
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Вилла 6 спален
Муан-Сарту, Франция
292 м²
€ 1,806,288
Large contemporary villa of about 291m2 located in a dominant position, facing west and enjo…
Квартира 2 комнаты
Туркуэн, Франция
2 Количество комнат
42 м²
€ 155,043
Дата сдачи объекта: 1 квартал 2023 ОТКРОЙТЕ 3D-МОДЕЛЬ ЗДЕСЬ Расположенный вдоль приятного п…
Вилла 4 спальни
Golfe-Juan, Франция
180 м²
€ 1,435,999
In a residential area of Golfe-Juan, only 10 minutes drive from Cannes and Cap d'Antibes, ra…
Вилла 4 спальни
Avignon, Франция
200 м²
€ 807,977
Дизайнерская вилла расположена в 15 минутах езды от города Авиньон. Вилла стилизована в совр…
Квартира 2 спальни
Париж, Франция
112 м²
€ 1,309,012
Прекрасная квартира с захватывающим видом на Эйфелеву башню и Сену расположена в 16-ом окру…
Квартира 3 комнаты
Антиб, Франция
3 Количество комнат
82 м²
€ 652,812
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023 Расположенная всего в 300 метрах от Средиземного моря и …
Квартира 4 комнаты
Гавр, Франция
4 Количество комнат
96 м²
€ 399,847
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024 Город продолжает трансформироваться, в двух шагах от…
Квартира 3 комнаты
Annemasse, Франция
3 Количество комнат
63 м²
€ 298,299
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2023Новая резиденция в центре Рейнье, расположенная в 650 м от…
Квартира 3 комнаты
Antony, Франция
3 Количество комнат
71 м²
€ 524,969
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2024 В Шатене-Малабри, в новом эко-районе Ла Валле напрот…
Дом 5 спален
Франция, Франция
260 м²
€ 315,968
Прекрасный дом расположен в самом сердце деревни на склоне холма на краю южного винодельческ…
Вилла 5 спален
Канны, Франция
178 м²
€ 1,471,728
Единственный агент. Восхитительная собственность 1950-х годов идеально расположена в центре …
Квартира 3 комнаты
Baden, Франция
3 Количество комнат
60 м²
€ 335,467
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2024Выходящий на набережную Рабин, в нескольких шагах от истор…
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты