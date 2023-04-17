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Купить таунхаус в Байонна, Франция

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3 объекта найдено
Таунхаус 4 спальнив Биарриц, Франция
Таунхаус 4 спальни
Биарриц, Франция
210 м²
€ 995,000
Прекрасный таунхаус располагается в центре города Биарриц. Объект недвижимости построен в 20…
Таунхаус 6 спаленв Биарриц, Франция
Таунхаус 6 спален
Биарриц, Франция
230 м²
€ 1,525,000
Прекрасный таунхаус в городе Биарриц. Планировка объекта недвижимости состоит из 6 спален, в…
Таунхаус 6 спаленв Биарриц, Франция
Таунхаус 6 спален
Биарриц, Франция
180 м²
€ 900,000
Очаровательный таунхаус в самом сердце города Биарриц во Франции. Жилая площадь занимает 180…

Параметры недвижимости в Байонна, Франция

рядом с пляжем
недорогая
элитное
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