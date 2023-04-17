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Купить дом с видом на море в Байонна, Франция

4 объекта найдено
Таунхаус 6 спаленв Биарриц, Франция
Таунхаус 6 спален
Биарриц, Франция
230 м²
€ 1,525,000
Прекрасный таунхаус в городе Биарриц. Планировка объекта недвижимости состоит из 6 спален, в…
Дом 3 спальнив Биарриц, Франция
Дом 3 спальни
Биарриц, Франция
250 м²
€ 1,580,000
Уютный дом с видом на гольф-поля находится в Биаррице. Общая жилая площадь занимает 250 кв. …
Дом 4 спальнив Биарриц, Франция
Дом 4 спальни
Биарриц, Франция
320 м²
€ 1,695,000
Отличный дом расположен в Биаррице, Франция. Площадь дома составляет 320 кв.м. Дом с видом н…
Дом 5 спаленв Англет, Франция
Дом 5 спален
Англет, Франция
290 м²
€ 1,390,000
Прекрасный дом в городе на берегу Бискайского залива - Англет. Объект недвижимости занимает …

Параметры недвижимости в Байонна, Франция

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с видом на озеро
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