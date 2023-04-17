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Купить дом в Байонна, Франция

11 объектов найдено
Таунхаус 4 спальнив Биарриц, Франция
Таунхаус 4 спальни
Биарриц, Франция
210 м²
€ 995,000
Прекрасный таунхаус располагается в центре города Биарриц. Объект недвижимости построен в 20…
Таунхаус 6 спаленв Биарриц, Франция
Таунхаус 6 спален
Биарриц, Франция
230 м²
€ 1,525,000
Прекрасный таунхаус в городе Биарриц. Планировка объекта недвижимости состоит из 6 спален, в…
Таунхаус 6 спаленв Биарриц, Франция
Таунхаус 6 спален
Биарриц, Франция
180 м²
€ 900,000
Очаровательный таунхаус в самом сердце города Биарриц во Франции. Жилая площадь занимает 180…
Дом 6 спаленв Англет, Франция
Дом 6 спален
Англет, Франция
250 м²
€ 1,730,000
Уютный дом в курортном городе Англет. Город располагается на юго-западе страны, в департамен…
Дом 3 спальнив Биарриц, Франция
Дом 3 спальни
Биарриц, Франция
250 м²
€ 1,580,000
Уютный дом с видом на гольф-поля находится в Биаррице. Общая жилая площадь занимает 250 кв. …
Дом 5 спаленв Биарриц, Франция
Дом 5 спален
Биарриц, Франция
300 м²
€ 1,990,000
Отличный дом в городе на юго-западе Франции в городе Биарриц. Дом находится рядом с магазина…
Дом 4 спальнив Биарриц, Франция
Дом 4 спальни
Биарриц, Франция
320 м²
€ 1,695,000
Отличный дом расположен в Биаррице, Франция. Площадь дома составляет 320 кв.м. Дом с видом н…
Дом 5 спаленв Англет, Франция
Дом 5 спален
Англет, Франция
290 м²
€ 1,390,000
Прекрасный дом в городе на берегу Бискайского залива - Англет. Объект недвижимости занимает …
Дом 3 спальнив Биарриц, Франция
Дом 3 спальни
Биарриц, Франция
245 м²
€ 1,180,000
Красивый дом в жилом районе города Биарриц. Объект недвижимости занимает площадь равную 245 …
Дом 5 спаленв Биарриц, Франция
Дом 5 спален
Биарриц, Франция
320 м²
€ 950,000
Прекрасный дом в нескольких минутах от центра города Биарриц во Франции. Просторный дом площ…
Дом 6 спаленв Биарриц, Франция
Дом 6 спален
Биарриц, Франция
265 м²
€ 895,000
Очаровательный дом располагается на красивом ухоженном участке в роскошном курортном городе …

Параметры недвижимости в Байонна, Франция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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