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Купить квартиру в Байонна, Франция

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4 объекта найдено
Квартира 3 спальнив Биарриц, Франция
Квартира 3 спальни
Биарриц, Франция
200 м²
€ 2,226,000
Исключительные апартаменты рядом с центром Биарриц. Жилая площадь занимает примерно 200 кв. …
Квартира 2 спальнив Биарриц, Франция
Квартира 2 спальни
Биарриц, Франция
153 м²
€ 2,120,000
Престижные апартаменты расположены в Биаррице, Франция. Апартаменты находятся на верхнем эта…
Квартира 3 спальнив Биарриц, Франция
Квартира 3 спальни
Биарриц, Франция
120 м²
€ 970,000
Чудесные апартаменты рядом с городом Биарриц. Апартаменты площадью 120 кв. м. включают в себ…
Квартира 3 спальнив Биарриц, Франция
Квартира 3 спальни
Биарриц, Франция
99 м²
€ 550,000
Прекрасный апартамент расположен в Биаррице, Франция. В апартаменте площадью 99 кв.м  3 спал…

Параметры недвижимости в Байонна, Франция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
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