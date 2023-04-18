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Купить вилла в Баньер-де-Бигор, Франция

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2 объекта найдено
Виллав Castillon, Франция
Вилла
Castillon, Франция
220 м²
€ 1,350,000
Вилла 8 pièces – Quelques минутная минутная поездка по Ментону и Проксимити де ла Принципаут…
Вилла 2 спальнив Arreau, Франция
Вилла 2 спальни
Arreau, Франция
3 Количество комнат 90 м²
Цена по запросу

Параметры недвижимости в Баньер-де-Бигор, Франция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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