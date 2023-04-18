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Купить дом в Баньер-де-Бигор, Франция

Beyrede-Jumet-Camous
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4 объекта найдено
Виллав Castillon, Франция
Вилла
Castillon, Франция
220 м²
€ 1,350,000
Вилла 8 pièces – Quelques минутная минутная поездка по Ментону и Проксимити де ла Принципаут…
Дом 4 спальнив Ланнмезан, Франция
Дом 4 спальни
Ланнмезан, Франция
8 Количество комнат 192 м²
Цена по запросу
Дом 5 спаленв Beyrede-Jumet, Франция
Дом 5 спален
Beyrede-Jumet, Франция
10 Количество комнат 264 м²
Цена по запросу
В 5 минутах от Баньер-де-Бигор, посреди исключительной среды с прекрасной панорамой, находит…
Вилла 2 спальнив Arreau, Франция
Вилла 2 спальни
Arreau, Франция
3 Количество комнат 90 м²
Цена по запросу

Параметры недвижимости в Баньер-де-Бигор, Франция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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